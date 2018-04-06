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УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении «Барселоны» и «Ливерпуля» из-за поведения фанатов

УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении «Барселоны» и «Ливерпуля» из-за поведения фанатов
Eurosport

1 час назад

Кое-кого ждет наказание.

«Барселона» разгромила в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Рому» со счетом 4:1. Фанаты каталонской команды сошли с ума и несколько раз по ходу матча бросали на поле различные предметы.

УЕФА рассмотрит дело 31 мая, пишет Sky Sports.

Такое же дело открыто в отношении фанатов «Ливерпуля», которые до игры забросали дымовыми шашками автобус «Манчестер Сити» и использовали пиротехнику во время матча.

  • Ответный матч между «Ромой» и «Барсой» пройдет в Риме 10 апреля.
  • На счету «Барселоны» в нынешнем сезоне 5 мячей, забитых соперниками в собственные ворота.

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