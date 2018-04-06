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УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении «Барселоны» и «Ливерпуля» из-за поведения фанатов
Кое-кого ждет наказание.
«Барселона» разгромила в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Рому» со счетом 4:1. Фанаты каталонской команды сошли с ума и несколько раз по ходу матча бросали на поле различные предметы.
УЕФА рассмотрит дело 31 мая, пишет Sky Sports.
Такое же дело открыто в отношении фанатов «Ливерпуля», которые до игры забросали дымовыми шашками автобус «Манчестер Сити» и использовали пиротехнику во время матча.
- Ответный матч между «Ромой» и «Барсой» пройдет в Риме 10 апреля.
- На счету «Барселоны» в нынешнем сезоне 5 мячей, забитых соперниками в собственные ворота.
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