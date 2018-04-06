Liverpool Echo: Мохамед Салах избежал серьезной травмы и сыграет в ответном матче с «Сити»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах был заменен вскоре после начала второго тайма первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Манчестер Сити (3:0).

Египтянин испытал боль в паху, но обследование не выявило у него серьезной травма – всего лишь небольшое растяжение, пишет Liverpool Echo.

Форвард, скорее всего, не сыграет в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном», но восстановится к ответной игре с «Сити», которая пройдет во вторник, 10 апреля.

На счету Салаха 38 мячей в сезоне-2017/18 во всех турнирах за «Ливерпуль» – 23 из них он провел в 23 матчах на домашней арене «красных».

Против «Сити» точно не сыграет полузащитник «красных» Эмре Джан, испытывающий проблемы со спиной.

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