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УЕФА дисквалифицировала Хосепа Гвардиолу на 2 матча за поведение в матче с «Ливерпулем»
Сначала «Зенит», теперь Пеп.
УЕФА дисквалифицировал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу на 2 матча по итогам ответной игры 1/4 финала ЛЧ-2017/18 против «Ливерпуля».
После первого тайма тренер вышел на поле и накричал на арбитра встречи Матео Лаоса, за что был удален со скамейки. На один из двух матчей Пеп наказан условно с испытательным сроком 1 год, сообщает сайт УЕФА.
- Гвардиола выразил недовольство незасчитанным голом Лероя Сане.
- «Сити» уступил по сумме двух матчей «Ливерпулю» со счетом 1:5.
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