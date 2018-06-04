УЕФА дисквалифицировала Хосепа Гвардиолу на 2 матча за поведение в матче с «Ливерпулем»

УЕФА дисквалифицировал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу на 2 матча по итогам ответной игры 1/4 финала ЛЧ-2017/18 против «Ливерпуля».

После первого тайма тренер вышел на поле и накричал на арбитра встречи Матео Лаоса, за что был удален со скамейки. На один из двух матчей Пеп наказан условно с испытательным сроком 1 год, сообщает сайт УЕФА.

Гвардиола выразил недовольство незасчитанным голом Лероя Сане.

«Сити» уступил по сумме двух матчей «Ливерпулю» со счетом 1:5.

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