Imago

Лорис Кариус доигрывал финал Лиги чемпионов с сотрясением мозга после удара локтем Серхио Рамоса

Кариус доигрывал финал Лиги чемпионов с сотрясением мозга после удара локтем Рамоса
Eurosport

Вчера в 20:43Обновлено 24 ч. назад

Вот и объяснение фейлам.

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус доигрывал матч с травмой после удара локтем в голову защитника «Реала» Серхио Рамоса.

Спустя две минуты после инцидента Кариус совершил результативную ошибку, выкинув мяч на ногу Кариму Бензема, а в конце игры не справился с несложным ударом Гарета Бэйла. После игры киперу диагностировали сотрясение мозга, утверждает Bild.

Через несколько дней после матча клуб отправил немца в Бостон к доктору Россу Зафонте, который лечил игроков НФЛ после повреждений головы. В Массачусетской больнице Кариусу сделали снимки, сообщает ESPN.

  • «Ливерпуль» проиграл финал ЛЧ со счетом 1:3. УЕФА не наказал Рамоса. Заслуженно?
  • Английский клуб отказался комментировать информацию.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Джокович так и не понял, как Чеккинато выкинул его с «Ролан Гаррос». Марко сам не понял

03:20
Популярные видео
Моресмо и еще четверка французских мушкетеров, без которых невозможно представить мировой теннис
1 745 просмотров4 ч
Аллея между центральными кортами и финал на больших экранах. Тур по теннисному комплексу «РГ»
 536 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться