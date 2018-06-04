Лорис Кариус доигрывал финал Лиги чемпионов с сотрясением мозга после удара локтем Серхио Рамоса

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус доигрывал матч с травмой после удара локтем в голову защитника «Реала» Серхио Рамоса.

Спустя две минуты после инцидента Кариус совершил результативную ошибку, выкинув мяч на ногу Кариму Бензема, а в конце игры не справился с несложным ударом Гарета Бэйла. После игры киперу диагностировали сотрясение мозга, утверждает Bild.

Через несколько дней после матча клуб отправил немца в Бостон к доктору Россу Зафонте, который лечил игроков НФЛ после повреждений головы. В Массачусетской больнице Кариусу сделали снимки, сообщает ESPN.

«Ливерпуль» проиграл финал ЛЧ со счетом 1:3. УЕФА не наказал Рамоса. Заслуженно?

Английский клуб отказался комментировать информацию.

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