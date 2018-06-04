Imago
Лорис Кариус доигрывал финал Лиги чемпионов с сотрясением мозга после удара локтем Серхио Рамоса
Вот и объяснение фейлам.
Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус доигрывал матч с травмой после удара локтем в голову защитника «Реала» Серхио Рамоса.
Спустя две минуты после инцидента Кариус совершил результативную ошибку, выкинув мяч на ногу Кариму Бензема, а в конце игры не справился с несложным ударом Гарета Бэйла. После игры киперу диагностировали сотрясение мозга, утверждает Bild.
Через несколько дней после матча клуб отправил немца в Бостон к доктору Россу Зафонте, который лечил игроков НФЛ после повреждений головы. В Массачусетской больнице Кариусу сделали снимки, сообщает ESPN.
- «Ливерпуль» проиграл финал ЛЧ со счетом 1:3. УЕФА не наказал Рамоса. Заслуженно?
- Английский клуб отказался комментировать информацию.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте