Getty Images
Фанаты на Change.org требуют переиграть финал ЛЧ после новости о сотрясении Лориса Кариуса
Самая безнадежная петиция.
4 июня футбольный мир потрясла новость: голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус в столкновении с капитаном «Реала» Серхио Рамосом получил сотрясение мозга в финале Лиги чемпионов-2017/18. Утром 5 июня болельщики на Change.org запустили петицию в адрес УЕФА.
«Лорис Кариус получил сотрясение мозга после удара локтем со стороны Серхио Рамоса перед его ошибками. Будет справедливо, если УЕФА постановит переиграть матч», – говорится в тексте петиции.
На 15:00 мск петицию подписали 493 человека.
- «Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 3:1.
- До столкновения с Кариусом Рамос нанес травму Мохамеду Салаху. За 25 минут с египтянином «Ливерпуль» нанес в три раза больше ударов, чем без него (9 против 3).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте