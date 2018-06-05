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Фанаты на Change.org требуют переиграть финал ЛЧ после новости о сотрясении Лориса Кариуса

Фанаты на Change.org требуют переиграть финал ЛЧ после новости о сотрясении Кариуса
Eurosport

6 ч. назад

Самая безнадежная петиция.

4 июня футбольный мир потрясла новость: голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус в столкновении с капитаном «Реала» Серхио Рамосом получил сотрясение мозга в финале Лиги чемпионов-2017/18. Утром 5 июня болельщики на Change.org запустили петицию в адрес УЕФА.

«Лорис Кариус получил сотрясение мозга после удара локтем со стороны Серхио Рамоса перед его ошибками. Будет справедливо, если УЕФА постановит переиграть матч», – говорится в тексте петиции.

На 15:00 мск петицию подписали 493 человека.

  • «Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 3:1.
  • До столкновения с Кариусом Рамос нанес травму Мохамеду Салаху. За 25 минут с египтянином «Ливерпуль» нанес в три раза больше ударов, чем без него (9 против 3).

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