УЕФА дисквалифицировал Джанлуиджи Буффона на 3 еврокубковых матча

Джанлуиджи Буффон получил трехматчевый бан в еврокубках за удаление и агрессивное поведение в отношение арбитра ответного четвертьфинала ЛЧ-2017/18 против «Реала» Майкла Оливера.

В добавленное время судья поставил пенальти в ворота «Юве», после чего Буффон наорал на англичанина и получил красную карточку. После матча Джиджи заявил, что у Оливера вместо сердца мусорное ведро. Позже он отказался приносить извинения.

Буффон покинул «Ювентус», проведя в туринском клубе 17 сезонов.

Новый сезон Джиджи может начать в составе «ПСЖ»

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