Getty Images

FIFPro: «Поддерживаем Кариуса и создадим видео, чтобы футболисты могли выявлять сотрясения на поле»

FIFPro: «Поддерживаем Кариуса и создадим видео, чтобы футболисты могли выявлять сотрясения на поле»
Eurosport

4 ч. назад

Рамос сможет на месте определить ущерб от своих действий.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выразила поддержку Лорису Кариусу и рассказала о создании учебных материалов для выявления подобных травм.

«Выражаем поддержку голкиперу «Ливерпуля» Лорису Кариусу. Работаем над учебными видео, которые помогут футболистам определять у товарищей по команде или соперников сотрясение мозга. Покажем ролики в раздевалках по всему миру с помощью членов нашего профсоюза», – заявили в организации.

  • Кариус получил удар локтем в голову от защитника «Реала» Серхио Рамоса во время финала Лиги чемпионов. Испанец не получил наказания от УЕФА.
  • Позднее немецкому киперу поставили диагноз сотрясение мозга.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Джокович так и не понял, как Чеккинато выкинул его с «Ролан Гаррос». Марко сам не понял

03:20
Популярные видео
Моресмо и еще четверка французских мушкетеров, без которых невозможно представить мировой теннис
1 740 просмотров4 ч
Аллея между центральными кортами и финал на больших экранах. Тур по теннисному комплексу «РГ»
 534 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться