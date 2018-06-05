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FIFPro: «Поддерживаем Кариуса и создадим видео, чтобы футболисты могли выявлять сотрясения на поле»
Рамос сможет на месте определить ущерб от своих действий.
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выразила поддержку Лорису Кариусу и рассказала о создании учебных материалов для выявления подобных травм.
«Выражаем поддержку голкиперу «Ливерпуля» Лорису Кариусу. Работаем над учебными видео, которые помогут футболистам определять у товарищей по команде или соперников сотрясение мозга. Покажем ролики в раздевалках по всему миру с помощью членов нашего профсоюза», – заявили в организации.
- Кариус получил удар локтем в голову от защитника «Реала» Серхио Рамоса во время финала Лиги чемпионов. Испанец не получил наказания от УЕФА.
- Позднее немецкому киперу поставили диагноз сотрясение мозга.
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