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Рамос: «Не хватает только, чтобы Фирмино простыл после того, как на него упала капля моего пота»

Рамос: «Не хватает только, чтобы Фирмино простыл после того, как на него упала капля моего пота»
Eurosport

3 ч. назад

Капитан «Реала» оправдывается.

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал травмы игроков «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов.

«Черт побери, травме Салаха уделяют так много внимания. Не хотел говорить на эту тему, потому что она преувеличена. Я хорошо понимаю игру. Салах схватил меня за руку, я упал на нее, а он травмировал другую руку, но теперь говорят, что я уложил его приемом из дзюдо. После еще и вратарь заявил, что я нанес ему сотрясение. Не хватает только, чтобы Фирмино заявил о простуде после того, как на него упала капля моего пота.

Мы переписывались с Салахом, он неплохо чувствовал себя. Он мог бы доиграть матч, если бы ему сделали укол, я так делал несколько раз. Но когда подобное делает Рамос, этому уделяется немного больше внимания. Не знаю, потому ли, что давно играю за «Реал» или потому что давно побеждаю, но люди смотрят на это иначе» – цитирует Рамоса AS.

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