Роберто Фирмино – о словах Серхио Рамоса: «Он поступил глупо, но это в порядке вещей»

Нападающий сборной Бразилии Роберто Фирмино прокомментировал слова Серхио Рамоса, который высмеял шумиху вокруг травм игроков «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.

«Я предпочитаю не говорить на эту тему. Я думаю, у него есть право говорить так, учитывая, что он чемпион и все такое. Мне кажется, он поступил глупо, но это в порядке вещей», – отметил Фирмино.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Реалу» со счетом 1:3.

Рамос по ходу матча травмировал лучшего игрока «Ливерпуля» Мо Салаха и нанес сотрясение мозга голкиперу «красных» Лорису Кариусу.

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