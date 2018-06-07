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Роберто Фирмино – о словах Серхио Рамоса: «Он поступил глупо, но это в порядке вещей»

Фирмино – о словах Рамоса: «Он поступил глупо, но это в порядке вещей»
Eurosport

10 ч. назад

Прошло почти 2 недели, а финал ЛЧ все еще горячо обсуждают.

Нападающий сборной Бразилии Роберто Фирмино прокомментировал слова Серхио Рамоса, который высмеял шумиху вокруг травм игроков «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.

«Я предпочитаю не говорить на эту тему. Я думаю, у него есть право говорить так, учитывая, что он чемпион и все такое. Мне кажется, он поступил глупо, но это в порядке вещей», – отметил Фирмино.

  • В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Реалу» со счетом 1:3.
  • Рамос по ходу матча травмировал лучшего игрока «Ливерпуля» Мо Салаха и нанес сотрясение мозга голкиперу «красных» Лорису Кариусу.

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