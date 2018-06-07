Лионель Месси: «Мы не можем провести еще один год без победы в Лиге чемпионов»

В свежем номере издания Mundo Deportivo вышло интервью форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

На обложку выпуска попали слова главной звезды «сине-гранатовых» о планах на следующий сезон: «Мы не можем провести еще один год без победы в Лиге чемпионов».

В сезоне-2017/18 «Барселона» выиграла чемпионат и Кубок Испании, но вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

Месси стал лучшим бомбардиром в топ-5 европейских лиг (45 голов во всех соревнованиях).

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