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Лионель Месси: «Мы не можем провести еще один год без победы в Лиге чемпионов»

Месси: «Мы не можем провести еще один год без победы в Лиге чемпионов»
Eurosport

8 ч. назад

Успехи «Реала» разозлили Лео.

В свежем номере издания Mundo Deportivo вышло интервью форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

На обложку выпуска попали слова главной звезды «сине-гранатовых» о планах на следующий сезон: «Мы не можем провести еще один год без победы в Лиге чемпионов».

  • В сезоне-2017/18 «Барселона» выиграла чемпионат и Кубок Испании, но вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
  • Месси стал лучшим бомбардиром в топ-5 европейских лиг (45 голов во всех соревнованиях).

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