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Лионель Месси: «Мы не можем провести еще один год без победы в Лиге чемпионов»
Успехи «Реала» разозлили Лео.
В свежем номере издания Mundo Deportivo вышло интервью форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
На обложку выпуска попали слова главной звезды «сине-гранатовых» о планах на следующий сезон: «Мы не можем провести еще один год без победы в Лиге чемпионов».
- В сезоне-2017/18 «Барселона» выиграла чемпионат и Кубок Испании, но вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
- Месси стал лучшим бомбардиром в топ-5 европейских лиг (45 голов во всех соревнованиях).
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