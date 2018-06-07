«Не понимаю, почему меня обвиняют в России». Кариуса бросила девушка после финала Лиги чемпионов?

В финале Лиги чемпионов «Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 3:1. Лорис Кариус допустил две результативные ошибки, как и почему это произошло – абсолютно не важно. Кубок чемпионов в третий раз подряд отправился в Мадрид.

Привозы вратаря настолько фантасмагорические, что их очень хочется списать на какое-нибудь невероятное сотрясение. Например, мозга. Некая Массачусетская больница взяла ответственность за роковой диагноз, хотя врачи «Ливерпуля» почему-то до сих пор не делали официальных заявлений по состоянию Кариуса – но это уже отдельный разговор. В конце концов, сотрясение не помешало немцу сделать два классных сэйва после столкновения с Серхио Рамосом.

Чтобы образ несчастного вратаря вызвал больше эмпатии, российские и украинские медиа сделали из него еще и любовника-неудачника.

Лорис КариусSID

28 мая в Daily Mail вышла публикация, в которой модель Ианта Роуз через своего представителя опровергла отношения с немецким кипером. После финала ЛЧ в адрес девушки полетели сотни угроз за косяки псевдо-бойфренда, но тролли не обратили внимания, что Кариус уже давно дружит с другой девчонкой. Роуз нужно было выступить, чтобы выгнать из инстаграма долбанутых – ее совесть реально чиста.

Русскоязычные медиа интерпретировали новость иначе: «Кариуса бросила девушка после неудачного финала Лиги чемпионов».

Судя по Google и таймеру публикации, первым в рунете об этом рассказали в UA-Футбол. Заголовок: «Лориса Кариуса бросила девушка. ФОТО».

Кликбейт быстро разошелся по украинским спортивным сайтам, а потом попал и в русские. 2 мая издание Gazeta.ru написало: «Не удержал: модель бросила неудачника финала ЛЧ».

Некомпетентные медиа из СНГ спровоцироавли второй поток троллей – в инстаграм к мисс Роуз полезли русскоязычные тронутые, которые угрожали расправой от русской мафии. «Я не совсем понимаю, почему меня обвинили русские медиа, потому что я одинока уже больше года», – на днях Роуз пришлось оправдываться второй раз. Похоже на правду – их последняя совместная фотка с Кариусом датируется февралем 2017-го.

Уже после свиданий с Роуз британские медиа застукали Кариуса с моделью Даниэллой Грейс (в 2016-м году она как-то тусила с Криштиану Роналду, чуть позже – со звездой НБА Блейком Гриффином). Это было в марте, но с тех пор даму видели в компании кипера «Ливерпуля» и любимого пса несколько раз. После публикаций папарацци Грейс закрыла инстаграм и, возможно, спасла себя от троллей.

Ну и вообще личная жизнь у Кариуса гораздо насыщеннее, чем карьера в «Ливерпуле». После переезда в Англию кипер сошелся с немецкой фитнес-моделью Памелой Рейф.

Перед этим, в Германии, Кариус встречался с другой моделью – Аннели Альперт – два года. У пары даже сохранились совместные фотки в инсте.

После финала Лиги чемпионов комплимент Кариусу прилетел от американской порно-дивы Мии Халифы.

Возможно, Лорис не очень популярен в Ливерпуле, но среди девушек – определенно. С кем сейчас встречается Кариус – его личное дело. Но после финала Лиги чемпионов есть гораздо более трогательная история от журналиста Саймона Хьюза из The Independent, которую как-то пропустили.

Вот цитата из его послематчевого текста: «Вместе с Кариусом в Киев приехали две близкие ему женщины – мать и девушка. Игра все еще продолжалась, но мама Лориса смотрела в никуда и обнимала рыдающую подругу футболиста. Эта печальная сцена заставила жену Юргена Клоппа Уллу спуститься к ним через несколько рядов, чтобы утешить бедных женщин. Вместе с финальным свистком, когда Кариус упал на газон в слезах, отчаянные девушки обнимали друг друга».

Если Хьюз действительно видел эту сцену, то за личную жизнь Кариуса переживать не стоит – его окружают любящие дамы, которые помогут пережить стресс и депрессию.

Худший день в жизни Лориса Кариуса из «Ливерпуля». Проживите его вместе с ним

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами