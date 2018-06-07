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«Тебе повезло, что ты не сыграешь против меня». Акинфенва записал обращение к Рамосу и сломал бутсу

«Тебе повезло, что ты не сыграешь против меня». Акинфенва записал обращение к Рамосу и сломал бутсу
Eurosport

13 ч. назад

Такого громилу Серхио не уронит.

Самый сильный футболист в мире, болельщик «Ливерпуля» Адебайо Акинфенва записал видеобращение к капитану «Реала» Серхио Рамосу.

«С финала Лиги чемпионов прошла неделя, я только что вернулся с отдыха. Послушай, Серхио Рамос. Ты не только сломал моего друга Мо Салаха, но еще нанес сотрясение Лорису Кариусу.

Слушай, бро, я никогда не сыграю против тебя, потому что никогда не попаду в Лигу чемпионов. И тебе повезло, потому что я если бы туда попал...» – сказал Акинфенва, а потом переломал на части бутсу.

  • В первом тайме финала Лиги чемпионов Рамос нанес травму Салаху, а в начале второго ударил в голову Кариуса, после чего немец допустил две судьбоносные ошибки.
  • В начале июня стало известно, что Кариус получил сотрясение мозга в том столкновении.
  • Акинфенва выступает за «Уиком Уондерерс». В сезоне-2017/18 его команда пробилась в третий дивизион Англии. А Серхио готовится к чемпионату мира.

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