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Мохамед Салах: «Рамос вызывает у меня смех»

Салах: «Рамос вызывает у меня смех»
Eurosport

3 ч. назад

Египтянин не стал мириться со злодеем Серхио.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах выступил с комментарием по поводу травмы, которую он получил в финале Лиги чемпионов из-за столкновения с Серхио Рамосом.

«Я не знаю, можно ли назвать прием Рамоса нормальным игровым эпизодом. Может быть. Забавно, что он думает, что я первым схватил его за руку и получил травму в результате падения.

Он сказал, что я мог бы доиграть матч, если бы мне поставили укол? Я прокомментирую это так: всегда приятно, когда тот, кто заставил тебя плакать, вызывает у тебя смех. Может, Рамос к тому же знает, буду ли я готов к чемпионату мира? Он прислал мне сообщение, но я не сказал ему, что у меня все в порядке», – цитирует Салаха Marca.

  • «Ливерпуль» уступил «Реалу» со счетом 1:3 и закончил сезон без трофеев.
  • Салах вошел в окончательный состав сборной Египта на чемпионат мира.

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