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Форвард «Барселоны» Лионель Месси: «Не хочу, чтобы «Реал» выигрывал, хочу побеждать сам»

Месси: «Не хочу, чтобы «Реал» выигрывал, хочу побеждать сам»
Eurosport

1 час назад

Криштиану Роналду скучает по деньгам, Лео – по Лиге чемпионов.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси перед стартом ЧМ-2018 подвел итоги клубного сезона.

«Поменял бы золотой дубль на Лигу чемпионов? Нет. Победы в Ла Лиге и Кубке очень важны. Их нелегко достичь. Как уже говорил, сезон выдался очень хорошим, несмотря на то, что произошло в Лиге чемпионов.

Финал смотрел лишь отрывками. Не потому что не хотел, а потому что находился в Аргентине, а там разница во времени. Я смотрел хайлайты, видел, что произошло.

Хочу ли я, как Альба, чтобы «Реал» все время проигрывал? Другие команды меня не интересуют. Когда мы покидаем турнир, мне не хочется, чтобы его выигрывал наш соперник. Но, прежде всего, я сам хочу побеждать.

Уход Зидана стал настоящей неожиданностью. Полагаю, никто такого не ожидал. У него свои причины. Полезно знать, когда следует уйти», – сказал Месси в интервью Diario Sport.

  • За 3 года «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов и один раз – чемпионат Испании.
  • За это время «Барселоны» дважды стала чемпионом страны, взяла 3 Кубка, но в Лиге чемпионов неизменно вылетала на стадии четвертьфинала.

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