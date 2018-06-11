Магический Салах, штрафной Месси и бисиклета Роналду – в ребрендинговой заставке Лиги чемпионов

УЕФА представил заставку для Лиги чемпионов на сезон-2018/19. 7 июня ассоциация объявила о ребрендинге турнира.

«Центральное место в новой визуальной концепции бренда занимают соединенные звезды, взятые со звездного мяча – логотипа Лиги чемпионов.

Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы – такие как гимн, стадион и трофей. Синяя цветовая гамма, берущая корни в теме вечеров Лиги чемпионов, обогатилась акцентными цветами – маджентой (пурпурным) и цианом (сине-зеленым), которые освежают восприятие образа», – говорится в заявлении на сайте УЕФА.

В видеоролике представлены самые яркие моменты ЛЧ-2017/18: финты Мо Салаха, голы Джеко и Месси, бисиклета Роналду и, конечно, вручение кубка мадридскому «Реалу».

Финал ЛЧ-2018/19 пройдет в Мадриде.

Предыдущие 3 розыгрыша турнира выиграл «Реал».

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