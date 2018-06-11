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Вратарь «Шальке»: «Истекал слюной, когда смотрел матчи Лиги чемпионов по ТВ. Теперь наша очередь»

Вратарь «Шальке»: «Истекал слюной, когда смотрел матчи Лиги чемпионов по ТВ. Теперь наша очередь»
Eurosport

19 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Спустя 4 года клуб из Гельзенкирхена вновь сыграет в элитном европейском турнире.

Вратарь «Шальке» Ральф Ферманн рассказал, как сильно он ждет игры в Лиге чемпионов.

«Мы очень голодны до игры в Лиге чемпионов. Когда я последние месяцы слушал гимн по вторникам и средам, то истекал слюной перед тарелкой. Теперь снова наша очередь», – цитирует Ферманна Sportschau.

  • «Шальке» последний раз играл в ЛЧ в сезоне-2014/15.
  • В Бундеслиге-2017/18 Ферманн провел 34 матча, в которых пропустил 36 мячей и 13 раз отстоял на ноль.

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