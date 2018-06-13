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«МЮ» вновь уделал «Реал» с «Барсой» в списке самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes
Манкунианцы не завоевали ни титула, но стали дороже.
«Манчестер Юнайтед» второй год подряд возглавил список самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes. Стоимость «красных дьяволов» оценивается в 3,511 миллиарда евро. В 2017 стоимость клуба составляла 3,143 миллиарда.
Второе место в рейтинге занимает мадридский «Реал» (3,482 млрд). На третьей строчке расположился другой испанский клуб – «Барселона» (3,461).
Далее в списке самых дорогих футбольных клубов мира находятся:
4. «Бавария» (Германия) – 2,608;
5. «Манчестер Сити» (Англия) – 2,107;
6. «Арсенал» (Англия) – 1,906;
7. «Челси» (Англия) – 1,755;
8. «Ливерпуль» (Англия) – 1,655;
9. «Ювентус» (Италия) – 1,253;
10. «Тоттенхэм» (Англия) – 1,053.
- Российские футбольные клубы в топ-20 рейтинга не попали.
- В сезоне-2017/18 «МЮ» остался без титулов.