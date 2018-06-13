«МЮ» вновь уделал «Реал» с «Барсой» в списке самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes

«Манчестер Юнайтед» второй год подряд возглавил список самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes. Стоимость «красных дьяволов» оценивается в 3,511 миллиарда евро. В 2017 стоимость клуба составляла 3,143 миллиарда.

Второе место в рейтинге занимает мадридский «Реал» (3,482 млрд). На третьей строчке расположился другой испанский клуб – «Барселона» (3,461).

Далее в списке самых дорогих футбольных клубов мира находятся:

4. «Бавария» (Германия) – 2,608;

5. «Манчестер Сити» (Англия) – 2,107;

6. «Арсенал» (Англия) – 1,906;

7. «Челси» (Англия) – 1,755;

8. «Ливерпуль» (Англия) – 1,655;

9. «Ювентус» (Италия) – 1,253;

10. «Тоттенхэм» (Англия) – 1,053.

Российские футбольные клубы в топ-20 рейтинга не попали.

В сезоне-2017/18 «МЮ» остался без титулов.

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