«На Кариуса повлиял удар в голову – это 100%». Клопп объяснил глюки вратаря «Ливерпуля» в финале ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил результативные ошибки вратаря Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) ударом в голову, который немецкому голкиперу нанес капитан мадридского клуба Серхио Рамос.

«Мы не используем это как оправдание, мы используем это как объяснение. Для меня это на 100% объясняет его выступление. На него повлиял удар в голову – это 100%», – приводит слова Клоппа BBC.

Кариус допустил ошибки на 51-й и 83-й минутах финального матча.

«Ливерпуль» под руководством Клоппа не выиграл ни одного трофея.

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