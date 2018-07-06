Imago

«На Кариуса повлиял удар в голову – это 100%». Клопп объяснил глюки вратаря «Ливерпуля» в финале ЛЧ

«На Кариуса повлиял удар в голову – это 100%». Клопп объяснил глюки вратаря «Ливерпуля» в финале ЛЧ
Eurosport

20 мин. назад

Юрген нашел причину провала.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил результативные ошибки вратаря Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) ударом в голову, который немецкому голкиперу нанес капитан мадридского клуба Серхио Рамос.

«Мы не используем это как оправдание, мы используем это как объяснение. Для меня это на 100% объясняет его выступление. На него повлиял удар в голову – это 100%», – приводит слова Клоппа BBC.

  • Кариус допустил ошибки на 51-й и 83-й минутах финального матча.
  • «Ливерпуль» под руководством Клоппа не выиграл ни одного трофея.

Будь в контакте со спортом

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Макарова задула все свечки, которые зажгла Возняцки, и выгнала вторую сеяную с вечеринки

03:13
Популярные видео
Ставки за 300. Бельгия доведет Неймара до слез, Франция и Уругвай пропустят
 926 просмотров2 ч
Касаткина замучила Путинцеву укороченными, а еще она круче подавала и вообще супер
1 326 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться