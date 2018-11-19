Капитан «Реала» Серхио Рамос лайкнул коллаж, на котором он радуется победе в ЛЧ, а Ловрен – рыдает

Кэп мадридского «Реала» знает толк в мемах.

Серхио Рамос умеет эпатировать не только вживую: недавно он поставил лайк фото, на котором с одной стороны изображен плачуший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, на другой – улыбающийся Рамос с кубком победителя Лиги чемпионов.

Фото поближе.

Так Серхио красиво завершил долгую перепалку между ним и Ловреном. Хорватский деф «Ливерпуля» занес себя в топ-5 лучших защитников мира и сказал, что Рамос чаще ошибается, но этого никто не заметит, потому что он играет в «Реале». А во время матча Лиги наций Деян смачно врезал испанцу локтем, что потом ехидно прокомментировал в соцсетях.

Финал Лиги чемпионов-2017/18 «Реал» – «Ливерпуль» (3:1) состоялся 26 мая в Киеве.

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