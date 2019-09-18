Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал об ощущениях после знаменитого гола ножницами в четвертьфинале ЛЧ-2017/18.

– Я пытался забить такой мяч много-много лет. Я положил где-то 700 голов, но у меня не было ничего похожего. Я думал: «Наконец-то забил ударом через себя в красивом прыжке». Еще и сделал это в ворота Буффона, против «Ювентуса», в Лиге чемпионов. Это был прекрасный гол.

– Это было лучше, чем секс? Только честно.

– Нет. Только не с моей Джорджиной.

Роналду рассказал об этом в интервью с Пирсом Морганом.

Криштиану Роналду забил мяч в четвертьфинале ЛЧ-2017/18. На 64-й минуте первого матча «Реала» против «Ювентуса» он положил через себя в ворота Джанлуиджи Буффона. Трибуны туринского стадиона аплодировали голу Роналду. Считается, что из-за этой реакции зрителей Криштиану решил перейти из «Реала» в «Юве».

Португалец встречается с Джорджиной Родригес с 2017 года. В ноябре того же года родилась их общая дочь Алана Мартина. Всего у Роналду четверо детей.

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