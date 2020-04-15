Немецкий голкипер Лорис Кариус поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов-2018 между «Ливерпулем» и «Реалом», в котором он допустил две результативные ошибки.

«У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, которое ограничило мое пространственное зрение. Это было установлено в детальном исследовании одного из ведущих мировых специалистов в области мозга.

Сначала я был рад узнать, что произошло в той игре. Я не хотел обнародовать это сам. Когда был озвучен результат, было много злобы и оскорблений, часто намного ниже пояса. Я никогда не использовал это как оправдание, но, когда люди смеются над тем, кто сильно повредил голову, [я этого] не понимаю.

Все мои усилия и хорошие выступления до этого внезапно потеряли значение. Мы, игроки, испытываем на себе крайнюю враждебность в интернете. Если вы прочитаете каждое сообщение, вы не сможете спать в течение двух дней. Это безумие, что люди пишут под маской анонимности, оскорбляя других, дискриминируя их, оставляя расистские сообщения.

Нельзя винить фанатов, если они освистывают игрока. Они платят за билет и имеют право быть недовольными. Профессионал должен это терпеть, но не личные оскорбления или смертельные угрозы», – цитирует Кариуса Bild.

«Ливерпуль» уступил «Реалу» со счетом 1:3, Кариус подарил «галактикос» два гола.

«Ливерпуль» выиграл ЛЧ через год – в 2019-м банда Юргена Клоппа нокаутировала в финальном матче «Тоттенхэм» (2:0).

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