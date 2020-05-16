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Кьеллини: «То, как Рамос сломал Салаха, было просто гениально»

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Серхио Рамос и Мохамед Салах

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Итальянский ветеран признался, что ему по душе грязные приемчики.

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил восхищение игрой Серхио Рамоса в финале Лиге чемпионов-2018. Тогда Серхио, выступающий за «Реал», нанес травму плеча лидеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

«Рамос – лучший защитник мира. Говорят, он играет импульсивно, не придерживается тактики, что восемь-десять голов за сезон случаются после его ошибок, что он очень техничен и мог бы стать нападающим – он полная противоположность меня.

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Однако он обладает двумя качествами, которых ни у кого нет. Он умеет сыграть важнейшую роль в больших матчах, причем его действия не поддаются логике, он способен нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью. То, как он сделал это против Салаха в финале Лиги чемпионов, было просто гениально. Он всегда подчеркивал, что это получилось непреднамеренно, зная, что, падая так и не отпуская при этом руку соперника, в девяти из 10-ти случаев он рискует сломать ему руку», – написал Кьеллини в автобиографии. Ее цитирует Football Italia.

  • В финале ЛЧ-2018 «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 3:1.
  • За «галактикос» в тот вечер забивали Карим Бензема и Гарет Бэйл (дубль), в составе «Ливерпуля» отличился Садио Мане. Салах покинул поле в первом тайме.
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Кьеллини назвал фол Рамоса на Салахе гениальным. Что скажешь?
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Рамос – лидер «Реала», но не великий защитник. Голы и трофеи маскируют ошибки Серхио в обороне

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