Ф91 Дюделанж
    -
    19:00
    10.07.18
    Стад Йос Носбаум
    Видеотон
      Лига чемпионов УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Ф91 Дюделанж - Видеотон
      Лига чемпионов УЕФА - 10 июля 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ф91 Дюделанж – Видеотон на Eurosport.ru! 10 июля 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дино Топмеллер или Марко Николич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ф91 Дюделанж и Видеотон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ф91 Дюделанж и Видеотон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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