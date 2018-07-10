Флора
    -
    18:30
    10.07.18
    А Ле Кок Арена
    Хапоэль Беэр-Шева
      Лига чемпионов УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Флора - Хапоэль Беэр-Шева
      Лига чемпионов УЕФА - 10 июля 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Флора – Хапоэль Беэр-Шева на Eurosport.ru! 10 июля 2018 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Jürgen Henn или Барак Бахар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Флора и Хапоэль Беэр-Шева и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Флора и Хапоэль Беэр-Шева, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0