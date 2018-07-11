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Спартак Юрмала - Црвена Звезда

Лига чемпионов УЕФА - 11 июля 2018

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Спартак Юрмала – Црвена Звезда на Eurosport.ru! 11 июля 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Victor Djalilov или Владан Милоевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак Юрмала и Црвена Звезда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Спартак Юрмала и Црвена Звезда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

