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Спартак Трнава - Зриньски Мостар

Лига чемпионов УЕФА - 11 июля 2018

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Спартак Трнава – Зриньски Мостар на Eurosport.ru! 11 июля 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Радослав Лятал или Блаз Слискович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак Трнава и Зриньски Мостар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Спартак Трнава и Зриньски Мостар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

