Нью-Сейнтс
    -
    21:00
    17.07.18
    Парк Холл
    Шкендия
      Лига чемпионов УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Нью Сейнтс - Шкендия
      Лига чемпионов УЕФА - 17 июля 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Нью-Сейнтс – Шкендия на Eurosport.ru! 17 июля 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Скотт Раско или Чатип Османи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Сейнтс и Шкендия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нью-Сейнтс и Шкендия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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