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Атлетико Мадрид - Боруссия

Лига чемпионов УЕФА - 6 ноября 2018

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 6 ноября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Диего Симеоне или Люсьен Фавр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Мадрид и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Атлетико Мадрид и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

