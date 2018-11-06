Интер
    -
    23:00
    06.11.18
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Барселона
      Лига чемпионов УЕФА • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Интер - Барселона
      Лига чемпионов УЕФА - 6 ноября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Интер – Барселона на Eurosport.ru! 6 ноября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лучано Спаллетти или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Интер и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Две недели назад «Барселона» победила «Интер» на «Камп Ноу» – 2:0. Как будет на этот раз?

      Комментарии 0