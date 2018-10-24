Барселона
    -
    22:00
    24.10.18
    Камп Ноу
    Интер
      Лига чемпионов УЕФА • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Барселона - Интер
      Лига чемпионов УЕФА - 24 октября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Барселона – Интер на Eurosport.ru! 24 октября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Лучано Спаллетти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Интер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! «Барселона» и «Интер» выбили две победы из двух и теперь сражаются друг против друга.

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