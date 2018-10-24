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ПСВ - Тоттенхэм
Лига чемпионов УЕФА - 24 октября 2018
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем ПСВ – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 24 октября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марк Ван Боммел или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ПСВ и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются ПСВ и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Обратного пути у «Тоттенхэма» нет. Не будет победы в Голландии – не будет плей-офф.