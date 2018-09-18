Барселона
    -
    19:55
    18.09.18
    Камп Ноу
    ПСВ
      Лига чемпионов УЕФА • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Барселона - ПСВ
      Лига чемпионов УЕФА - 18 сентября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Барселона – ПСВ на Eurosport.ru! 18 сентября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Марк Ван Боммел? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и ПСВ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и ПСВ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Буторин
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      Хэй, Лига чемпионов официально вернулась! Никаких отборов – теперь групповой этап. Стартует один из главных претендентов на кубок – «Барса».

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