Наполи
    -
    23:00
    06.11.18
    Стадион Сан-Паулу
    Пари Сен-Жермен
      Лига чемпионов УЕФА • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Наполи - ПСЖ
      Лига чемпионов УЕФА - 6 ноября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Наполи – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 6 ноября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Наполи и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      Всем привет! В Париже «Наполи» изрядно повозил команду Тухеля и почти увез победу домой – помешал лишь убийственный страйк Ди Марии. Разве может что-то помешать неаполитанцам забрать победу при своих фанатах? Сегодня узнаем, есть ли у «ПСЖ» гордость.

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