Ливерпуль
    -
    22:00
    24.10.18
    Энфилд
    Црвена Звезда
      Лига чемпионов УЕФА • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Ливерпуль - Црвена Звезда
      Лига чемпионов УЕФА - 24 октября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ливерпуль – Црвена Звезда на Eurosport.ru! 24 октября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Владан Милоевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Црвена Звезда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Црвена Звезда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      Всем привет! «Ливерпуль» подозрительно пассивно отбегал 90 минут в Неаполе, словно держал в голове спаренные матчи против «Звезды». Шесть очков с сербами, и первое место в группе смерти вряд ли уплывет от хозяев «Энфилда». На бумаге все идеально, а как будет на деле?

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