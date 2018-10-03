Наполи
    -
    22:00
    03.10.18
    Стадион Сан-Паулу
    Ливерпуль
      Лига чемпионов УЕФА • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Наполи - Ливерпуль
      Лига чемпионов УЕФА - 3 октября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Наполи – Ливерпуль на Eurosport.ru! 3 октября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Наполи и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Джамал Аль-Ханаки
      Главное 
       
       Удалить
       

      Всем привет! «Наполи» и «Ливерпуль» после обидных потерь очков в родных чемпионатах надеются исправиться в Лиге чемпионов.

      Комментарии 0