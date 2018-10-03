Пари Сен-Жермен
    -
    19:55
    03.10.18
    Парк де Пренс
    Црвена Звезда
      Лига чемпионов УЕФА • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      ПСЖ - Црвена Звезда
      Лига чемпионов УЕФА - 3 октября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Црвена Звезда на Eurosport.ru! 3 октября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Владан Милоевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Црвена Звезда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Црвена Звезда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «ПСЖ» получил по голове от «Ливерпуля» и тепер принимает сербов в ранге аутсайдера квартета. Неймару и компании будет тяжко.

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