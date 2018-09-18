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Ливерпуль - ПСЖ
Лига чемпионов УЕФА - 18 сентября 2018
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ливерпуль – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 18 сентября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Старт Лиги чемпионов, самая непредсказуемая группа – «Ливерпуль» Салаха принимает «ПСЖ» Неймара!