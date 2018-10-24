Локомотив
    -
    22:00
    24.10.18
    Локомотив
    Порту
      Лига чемпионов УЕФА • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Локомотив - Порту
      Лига чемпионов УЕФА - 24 октября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Локомотив – Порту на Eurosport.ru! 24 октября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрий Семин или Сержиу Консейсау? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Порту и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Локомотив и Порту, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Локомотиву» срочно нужна первая победа в Лиге чемпионов. Почему бы не с «Порту» в Москве?

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