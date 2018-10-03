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Локомотив - Шальке
Лига чемпионов УЕФА - 3 октября 2018
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Локомотив – Шальке 04 на Eurosport.ru! 3 октября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрий Семин или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Шальке 04 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Локомотив и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! «Локомотив» потихоньку приходит в себя. Правда, нервяк в Кубке России до си пор показывает, что красно-зеленых потряхивает. Посмотрим, как «Локо» будет чувствовать себя с «Шальке».