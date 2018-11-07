Бавария Мюнхен
    -
    23:00
    07.11.18
    Альянц Арена
    АЕК Афины
      Лига чемпионов УЕФА • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Бавария - АЕК Афины
      Лига чемпионов УЕФА - 7 ноября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Бавария Мюнхен – АЕК Афины на Eurosport.ru! 7 ноября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нико Ковач или Маринос Узунидис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и АЕК Афины и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и АЕК Афины, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      В Греции «Бавария» не почувствовала АЕК – 2:0. На «Альянц-Арене» афинскому клубу будет очень сложно.

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