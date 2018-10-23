Поделиться
Перед матчем
Онлайн
АЕК Афины - Бавария
Лига чемпионов УЕФА - 23 октября 2018
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем АЕК Афины – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 23 октября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маринос Узунидис или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АЕК Афины и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются АЕК Афины и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Этот матч можно свайпнуть и узнать результат. Он же очевиден. Или нет?