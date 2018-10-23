Шахтер
    -
    22:00
    23.10.18
    Металлист
    Манчестер Сити
      Лига чемпионов УЕФА • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Шахтер - Манчестер Сити
      Лига чемпионов УЕФА - 23 октября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Шахтер – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 23 октября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пауло Фонсека или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шахтер и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Василий Легейдо
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      01:26 

      Всем привет! Меня зовут Василий Легейдо, давайте вместе посмотрим Лигу чемпионов!

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