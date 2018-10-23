Хоффенхайм
    -
    22:00
    23.10.18
    Вирзоль Рейн-Неккар-Арена
    Олимпик Лион
      Лига чемпионов УЕФА • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Хоффенхайм - Лион
      Лига чемпионов УЕФА - 23 октября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Хоффенхайм – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 23 октября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юлиан Нагельсманн или Бруно Женесио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хоффенхайм и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хоффенхайм и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0