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Манчестер Сити - Лион
Лига чемпионов УЕФА - 19 сентября 2018
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Сити – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 19 сентября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Бруно Женесио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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