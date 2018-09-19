Манчестер Сити
    -
    22:00
    19.09.18
    Этихад
    Олимпик Лион
      Лига чемпионов УЕФА • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Сити - Лион
      Лига чемпионов УЕФА - 19 сентября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Сити – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 19 сентября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Бруно Женесио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      Привет всем! Рубилово «Сити» и «Лиона» – уже второй англо-французский баттл на старте Лиги чемпионов. Уделают по зрелищности вчерашнюю разборку на «Энфилде»?

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