Шахтер
    -
    19:55
    19.09.18
    Металлист
    Хоффенхайм
      Лига чемпионов УЕФА • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Шахтер - Хоффенхайм
      Лига чемпионов УЕФА - 19 сентября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Шахтер – Хоффенхайм на Eurosport.ru! 19 сентября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пауло Фонсека или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер и Хоффенхайм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шахтер и Хоффенхайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! «Шахтер» как обычно в одиночку представляет Украину и начнет со встречи с дебютантом ЛЧ «Хоффенхаймом».

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