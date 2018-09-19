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Шахтер - Хоффенхайм
Лига чемпионов УЕФА - 19 сентября 2018
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Шахтер – Хоффенхайм на Eurosport.ru! 19 сентября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Пауло Фонсека или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер и Хоффенхайм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шахтер и Хоффенхайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! «Шахтер» как обычно в одиночку представляет Украину и начнет со встречи с дебютантом ЛЧ «Хоффенхаймом».