Рома
    -
    22:00
    23.10.18
    Олимпийский стадион (Рим)
    ЦСКА
      Лига чемпионов УЕФА • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Рома - ЦСКА
      Лига чемпионов УЕФА - 23 октября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Рома – ЦСКА на Eurosport.ru! 23 октября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эусебио Ди Франческо или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рома и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рома и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Джамал Аль-Ханаки
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      В ЦСКА уверены, что после «Реала» «Рома» ни разу не страшна. Посмотрим, так ли это.

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