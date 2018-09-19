Виктория Пльзень
    -
    22:00
    19.09.18
    Стадион Виктория Плжен
    ЦСКА
      Лига чемпионов УЕФА • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Виктория Пльзень - ЦСКА
      Лига чемпионов УЕФА - 19 сентября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Виктория Пльзень – ЦСКА на Eurosport.ru! 19 сентября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Павел Врба или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Виктория Пльзень и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Виктория Пльзень и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      У ЦСКА старые счеты с «Викторией», нужно мстить за позор в 2013-м. Можно начать уже в Пльзени.

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