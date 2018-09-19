Реал Мадрид
    -
    22:00
    19.09.18
    Сантьяго Бернабеу
    Рома
      Лига чемпионов УЕФА • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Мадрид - Рома
      Лига чемпионов УЕФА - 19 сентября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Реал Мадрид – Рома на Eurosport.ru! 19 сентября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хулен Лопетеги или Эусебио ди Франческо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Рома и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Буторин
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      «Реал» и «Рома» начинают борьбу за второе место в группе. Кто-то должен составить компанию ЦСКА в плей-офф, очный матч поможет это решить.

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