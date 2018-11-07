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Ювентус - Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов УЕФА - 7 ноября 2018
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ювентус – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 7 ноября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Массимилиано Аллегри или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ювентус и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Две недели прошло с момента встречи «МЮ» и «Ювентуса» на «Олд Траффорде». Сделали ли команды выводы?