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Валенсия - Янг Бойз

Лига чемпионов УЕФА - 7 ноября 2018

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Валенсия – Янг Бойз на Eurosport.ru! 7 ноября 2018 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Марселино Гарсия Тораль или Херардо Сеоане? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Янг Бойз и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Валенсия и Янг Бойз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

